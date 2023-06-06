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Анастасия Павлюченкова покидает «Ролан Гаррос», уступив Муховой в матче 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова покидает «Ролан Гаррос», уступив Муховой в матче 1/4 финала
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333-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче 1/4 финала представительнице Чехии Каролине Муховой (43-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой чешской теннисистки со счётом 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Павлюченкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале турнира «Большого шлема» во Франции Каролина Мухова сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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