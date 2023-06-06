Анастасия Павлюченкова покидает «Ролан Гаррос», уступив Муховой в матче 1/4 финала

333-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче 1/4 финала представительнице Чехии Каролине Муховой (43-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой чешской теннисистки со счётом 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Павлюченкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале турнира «Большого шлема» во Франции Каролина Мухова сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.
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