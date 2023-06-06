Видеообзор поражения Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (333-я ракетка мира) не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче 1/4 финала представительнице Чехии Каролине Муховой (43-я в рейтинге WTA) со счётом 5:7, 2:6. Общая продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В полуфинале турнира «Большого шлема» во Франции Каролина Мухова сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.