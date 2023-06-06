Хачанов — Джокович: в борьбе россиянин уступил во втором сете
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Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, в упорной борьбе уступил третьей ракетке мира сербу Новаку Джоковичу во втором сете встречи четвертьфинала «Ролан Гаррос». Текущий счёт — 6:4, 6:7 (0:7).
Спортсмены провели на корте уже 2 часа 3 минуты. За это время Карен Хачанов выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из семи, а также допустил три двойные ошибки. На счету Новака Джоковича три эйса, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.
После второго сета Новак Джокович удалился в подтрибунные помещения. После его возвращения на корт Филиппа Шатрье стартует третий сет встречи.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Новака Джоковича за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 16:15 МСК
3
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
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|6 0
|2
11
Карен Хачанов
К. Хачанов
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