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Хачанов — Джокович: в борьбе россиянин уступил во втором сете

Хачанов — Джокович: в борьбе россиянин уступил во втором сете
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Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, в упорной борьбе уступил третьей ракетке мира сербу Новаку Джоковичу во втором сете встречи четвертьфинала «Ролан Гаррос». Текущий счёт — 6:4, 6:7 (0:7).

Спортсмены провели на корте уже 2 часа 3 минуты. За это время Карен Хачанов выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из семи, а также допустил три двойные ошибки. На счету Новака Джоковича три эйса, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.

После второго сета Новак Джокович удалился в подтрибунные помещения. После его возвращения на корт Филиппа Шатрье стартует третий сет встречи.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Новака Джоковича за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 16:15 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6    
6 		6 0 2    
             
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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