Хачанов — Джокович: в борьбе россиянин уступил во втором сете

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, в упорной борьбе уступил третьей ракетке мира сербу Новаку Джоковичу во втором сете встречи четвертьфинала «Ролан Гаррос». Текущий счёт — 6:4, 6:7 (0:7).

Спортсмены провели на корте уже 2 часа 3 минуты. За это время Карен Хачанов выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из семи, а также допустил три двойные ошибки. На счету Новака Джоковича три эйса, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.

После второго сета Новак Джокович удалился в подтрибунные помещения. После его возвращения на корт Филиппа Шатрье стартует третий сет встречи.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Новака Джоковича за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».