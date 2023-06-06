Арина Соболенко рассказала об отношении к прозвищу Королева воинов
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Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала данное ей болельщиками прозвище Королева воинов и рассказала, что ей нужно, чтобы стать королевой «Ролан Гаррос».
«Я очень благодарна за то, что люди называют меня так. Я просто чувствую, что я боец, и не чувствую в этом никакого противоречия. Это как будто я принцесса-воин, то есть я великий боец.
Не знаю, что нужно сделать, чтобы стать королевой «Ролан Гаррос». Думаю, мне просто нужно сосредоточиться на себе, на своей игре и стараться показать свой лучший теннис каждый раз, когда я на корте», — сказала белорусская теннисистка на открытой пресс-конференции после матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, в котором она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной.
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