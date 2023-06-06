Павлюченкова: очень обидно, что не хватило «бензина» на сегодня

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё состояние по ходу матча четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором спортсменка проиграла чешке Каролине Муховой в двух сетах со счётом 5:7, 2:6.

«Да, в первом сете были шансы, но от этого и обидно, потому что… Я уже сегодня утром проснулась, почувствовала себя не очень и подумала: «Окей, будем бороться». Но когда я вышла на корт на разминку, у меня было ощущение, будто мне дали мешком по голове, хотелось сидеть и не двигаться. Конечно, очень обидно, что не хватило «бензина» на сегодня.

Уровень игры был очень высокий. Каролина Мухова очень здорово играла и играет, у неё разнообразный теннис. Тут мне, конечно, нужно было полностью выкладываться и, помимо того, что мне нужно было бороться со своей энергией, нужно было обыгрывать и её. Она сегодня ничего не отдала. Каролина играет немного по-мужски, но я её два раза обыгрывала, играя агрессивно, и я тоже люблю выходить к сетке и заканчивать там. Однако для всех этих игровых нюансов нужны ноги, а они у меня сегодня иногда просто стояли, нужна энергия, чтобы на реакции доставать мячи. Да, мне нужно было играть в лучший свой теннис, двигаться, бить агрессивно, подавать. В первом сете я была близка к этому, а потом чуть-чуть — и уже совсем опустошённость была», — приводит слова теннисистки YouTube-канал «Больше!»