Хачанов прокомментировал ход матча с Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира из России Карен Хачанов прокомментировал ход матча четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором теннисист играл с сербом Новаком Джоковичем, третьим в рейтинге ATP, и потерпел поражение в четырёх сетах.

«Каждый матч с Джоковичем — это отдельная история. Сегодня я был близок, ближе всего за последние наши матчи. На «Шлеме» пятисетовики, сегодня смог довести до четырёх сетов. У меня был шанс повести 2:0, но во второй половине встречи я уже не так давил на него.

Всегда есть ощущение, что он находит способ доставить тебе проблем. И ты знаешь, что он всегда будет давить. И если у тебя не получается ему помешать, то становится всё труднее и труднее. Он всегда пытается найти путь к победе. Меняет игру: выходит к сетке, отступает назад, защищается. Иначе просто нелегко делать бум, бум бум, слева, справа. Всегда приходится вкладываться в заработанное очко.

Тай-брейк он провёл идеально. Может, я и мог что-то получше сделать, но он наносил правильные удары, и они все зашли. Он прибавил, стал играть более агрессивно, особенно на тай-брейке. Потом в первом гейме следующего сета я дважды промахнулся, после чего он стал перехватывать инициативу. Настрой у меня не менялся. Он немного поменял игру и в какой-то момент прибавил.

Всегда можно сыграть лучше. Я немного сбавил в энергии. Психологически всё было нормально, я всегда бьюсь до самого конца. Особенно в таком матче, в четвертьфинале, я выложусь без остатка. Просто он стал играть лучше, а я немного сбавил», — сказал Хачанов на пресс-конференции.