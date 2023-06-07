Сегодня, 7 июня, пройдёт второй день матчей четвертьфинала «Ролан Гаррос». За выход в следующую стадию турнира друг с другом поборются, в частности, теннисистки, в 2022 году игравшие в финале турнира, — первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и шестая ракетка мира из США Кори Гауфф. Также свой матч проведут две спортсменки из топ-15: Онс Жабер (Тунис, 7) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14).
В мужской сетке турнира сегодня встретятся Александр Зверев (Германия, 22) и Томас Этчеверри (Аргентина), а также состоится скандинавское дерби, в котором за выход в полуфинал будут бороться прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (Норвегия, 4) и шестая ракетка мира из Дании Хольгер Руне.
«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос: «В каком сегодняшнем четвертьфинале «Ролан Гаррос» произойдёт сенсация?»
- 7 июня 2023
-
11:52
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
10:55
-
10:47
-
10:22
-
10:07
-
09:56
-
09:00
-
08:00
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:25
-
00:12
-
00:03
-
00:00
- 6 июня 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:59
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:19
-
22:10
-
21:59
-
21:41
-
21:19
-
21:03
-
20:52
-
20:44
-
20:23
-
20:22
-
20:15