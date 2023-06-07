В каком сегодняшнем четвертьфинале «Ролан Гаррос» произойдёт сенсация?

Сегодня, 7 июня, пройдёт второй день матчей четвертьфинала «Ролан Гаррос». За выход в следующую стадию турнира друг с другом поборются, в частности, теннисистки, в 2022 году игравшие в финале турнира, — первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и шестая ракетка мира из США Кори Гауфф. Также свой матч проведут две спортсменки из топ-15: Онс Жабер (Тунис, 7) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14).

В мужской сетке турнира сегодня встретятся Александр Зверев (Германия, 22) и Томас Этчеверри (Аргентина), а также состоится скандинавское дерби, в котором за выход в полуфинал будут бороться прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (Норвегия, 4) и шестая ракетка мира из Дании Хольгер Руне.

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