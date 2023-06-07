«Для 19-летней девочки она показывает большую зрелость». Макинрой — о Гауфф

Американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира, а ныне спортивный комментатор Джон Макинрой поделился мнением об американской теннисистке, шестой ракетке мира Кори Гауфф, которая сегодня, 7 июня, в 1/4 финала «Ролан Гаррос» сыграет с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.
«Для 19-летней девочки она показывает большую зрелость. От неё давно многого ждали. Особенно после прошлогоднего финала. У неё были некоторые неровности после него, но она их преодолела. Что-то вроде проигрыша сета в третьем раунде текущего турнира 16-летней Андреевой. Играя с 16-летним подростком в третьем раунде «Ролан Гаррос», вы просто должны победить его.
На мой взгляд, матч с Игой станет для Кори первым в этом турнире, где она не будет чувствовать большого давления. Коко — отличная молодая спортсменка и отличная личность. Это наша единственная надежда на великие дела. Я ожидаю, что она улучшит свой форхенд и в ближайшие годы станет всё лучше и лучше», — приводит слова Макинроя польское издание Sport.pl.
- 7 июня 2023
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