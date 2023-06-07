«Какого чёрта ты делаешь?!» Год назад Рууд и Руне скандалили на «РГ», а что будет сейчас?

История повторяется. Как и год назад, Каспер Рууд и Хольгер Руне сойдутся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В матче 2022 года успеха добился более опытный спортсмен — Рууду тогда было 23 года, Руне — 19. И после победы норвежца — 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 — обсуждали не только и не столько теннис, сколько конфликт, разгоревшийся после игры.

В конце матча Хольгер, чувствуя, что победа уплывает к сопернику, не раз ругался в адрес ложи, в которой сидели представители команды Каспера. Доставалось даже судье на вышке. И рукопожатие после матча вышло максимально холодным. Руне не уклонился от традиционной процедуры, но, хлопнув Рууда по ладони, тут же сделал вид, что того не существует. Норвежец, смотря в спину уходящему датчанину, качал головой, как бы вопрошая, мол, что это за детский сад…

Каспер Рууд и Хольгер Руне на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дальше — больше. Рууд рассказал, какой диалог произошёл у него с Руне во время матча. «Я спросил: «Тебе что, нужно проверять каждую отметку?» А он сказал мне помолчать. Я говорю: «Может, это не лучший поступок – говорить сопернику помолчать, когда я с тобой разговариваю?» Но он повторил свои слова ещё раз. Вот и всё, что произошло. После этого я больше не обменивался с ним никакими репликами. Если он хочет так разговаривать и вести себя, это его дело», — приводит слова Каспера AP News.

Руне в долгу не остался. Хольгер во всех подробностях расписал инцидент, приключившийся уже после матча. «В раздевалке они с командой должны были пройти мимо меня. На самом деле, команда у него довольно приветливая, но потом он сам просто подошёл ко мне и закричал «Да-а!» Я подумал: «Какого чёрта ты делаешь? Кто так поступает?» Можешь сколько угодно радоваться на корте. Я так и делаю, когда выигрываю. Но это настолько неправильно. Прояви немного уважения.

Хольгер Руне на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Всё началось с того, что я попросил судью проверить метку. Она была очень близко к линии, и я не мог понять, попал мяч в корт или нет. Он спросил: «Тебе обязательно проверять каждую метку?» Причём это был первый раз, когда я попросил судью спуститься. Тогда я попросил его со мной не разговаривать. Матч находится в самой горячей стадии, сейчас это не к месту. Но при смене сторон он опять сказал: «Так с людьми не разговаривают». И я просто повторил, что он не должен со мной общаться. После этого мне не хотелось приветствовать его у сетки. Я подал ему руку, а потом хотел уйти. Он неспортивно вёл себя во время матча и раз за разом пытался что-то мне сказать.

Это немного странно, потому что я всё время говорил, что очень сильно уважаю его и что он отличный грунтовый игрок, так что я не понимаю, к чему это всё? Я должен был встать на колени и чествовать его? 99% игроков в туре меня уважают, а он делает такое. Я как-нибудь переживу», — приводит слова датчанина Ekstra Bladet.

Затем в дело включилась тяжёлая артиллерия, то есть родители теннисистов. Слово взял Кристиан Рууд. Отец Каспера, к слову, бывшая 39-я ракетка мира. Рууд-старший обвинил Руне в том, что тот лжёт, обвиняя его сына в ненадлежащем поведении после матча. Анеке Руне, мать Хольгера, встала на защиту сына. «Хольгер говорит правду. Кстати, отца Рууда не было рядом, когда это произошло. Был только тренер по физподготовке или физиотерапевт. Это произошло, когда Хольгер ждал допинг-контроля, поэтому отец просто не может никак это оценивать. И одно дело – кричать на моего сына, другое – когда отец лжёт СМИ. Такое поведение переходит все рамки.

И насколько я понимаю, слова Каспера в адрес моего сына во время матча были частью их стратегии. Люди пишут мне, что он специально говорил с Хольгером, чтобы повлиять на его психологию. Они знали, что он эмоционален. В этом они своего рода молодцы. Но грубое поведение в раздевалке никуда не годится. И Каспер даже не попрощался, когда уходил. У него явно какие-то проблемы, но он сам их заварил. Его команда из академии Надаля – суперпрофессионалы. Я не знаю, в чём проблема. Но он должен прилично себя вести, ведь всегда ждёшь, что игрок из топ-10 приветливо отнесётся к молодёжи. Но, конечно, Рууд тоже не так долго находится в десятке», – приводит слова Анеке Руне датское издание BT.

Подробно изложил свою версию событий и Каспер. «После матча мы оба были в раздевалке, и, разумеется, она огромная. Там много игроков, поэтому мы всё время находились каждый в своей части. Я принял ледяную ванну, съел пиццу и послушал музыку, потом мы поехали домой. Хольгер в это время сидел в своей части раздевалки. История, как я крикнул «Да-а-а!» прямо ему в лицо, – просто ложь. Такого никогда не было. Это большая ложь. Меня огорчает, что он обо мне лжёт.

Для меня не столь важно, считает ли он, что я не соблюдаю правила честной игры, это не главное. Это его личное мнение, но так лгать обо мне – это неправильно. Я очень хочу, чтобы это был последний раз, когда он делает нечто подобное. Я понимаю, что одни игроки эмоциональнее других, и я иногда тоже таким бываю. И он, безусловно, эмоционален на корте. Меня это не удивляет, но мне обидно, что он придумывает всю эту ложь про меня и мою семью», — приводит слова Рууда Eurosport.uk.

Что было дальше?

Как бы то ни было, Руне нашёл в себе силы пожелать Рууду удачи в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. После этого конфликт стал постепенно затухать. «Много разговоров сейчас идёт о моём вчерашнем матче с Каспером. Я провёл отличный турнир, а Каспера завтра ждёт первый в карьере полуфинал на турнире «Большого шлема». Пусть он работает, а я буду наслаждаться своими отличными результатами и несколькими выходными. Удачи завтра, Каспер», — написал в социальных сетях Руне.

Пожелание Хольгера, похоже, помогло Касперу. В полуфинале он обыграл хорвата Марина Чилича — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. А вот в финале великий и ужасный Рафаэль Надаль не оставил норвежцу ни шанса — 6:3, 6:3, 6:0.

После этого Рууд и Руне ещё раз сыграли друг с другом — совсем недавно, в полуфинале «Мастерса» в Риме в мае. Оба спортсмена уверяли, что конфликт уже в прошлом. «Мы разговаривали с ним после инцидента на «Ролан Гаррос», мы уважаем друг друга. Да, я не послал Хольгеру рождественскую открытку, но и он мне тоже, поэтому не могу сказать, что мы очень близки. Но приятно видеть успехи скандинавов. Это действительно хорошо для наших стран. Мы с Руне достаточно хорошо ладим. Надеюсь, мы сосредоточимся на спортивном аспекте в предстоящем матче и на этот раз будем более дружелюбными во время и после игры», — приводит слова норвежца Tennis Infinity.

Руне заверил тогда, что никакой вражды и вовсе не было. «У нас с Каспером всегда были хорошие отношения, поэтому мне стало обидно, когда в прессе появились истории, что мы якобы враждуем друг с другом. Такого никогда не было. Мы оба скандинавы, а нас, мягко говоря, в туре не так много. В первой десятке мы с Каспером, потом Руусувуори. Да, нас не так много, поэтому важно, чтобы мы хорошо ладили друг с другом. Сейчас так и есть», — приводит слова датчанина NRK.

Тот полуфинал остался за Хольгером, который впервые обыграл Каспера, потерпев до этого четыре поражения в очных встречах, — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. И перед нынешним четвертьфиналом теперь уже 20-летний датчанин максимально корректно высказывается о сопернике. «В прошлом году была драма, да. Надеюсь, в этом году её будет меньше. Мы играли друг с другом в Риме. Хороший был матч. Он хороший игрок. Я уважаю его. Никаких проблем. Всё в порядке. Надеюсь, матч пройдёт без проблем. Год назад я проиграл. И вот мы снова играем в четвертьфинале. Может быть, нас снова ждёт ночная сессия, а может, и нет. Посмотрим. Надеюсь, в этом году я смогу всё изменить и сделать по-другому», — сказал он на пресс-конференции.

Как думаете, получится?