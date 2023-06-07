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Беатрис Хаддад-Майя впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема» на «РГ»

Беатрис Хаддад-Майя впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема» на «РГ»
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, 14-я ракетка мира, вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах четвертьфинала обыграв седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер: — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Хаддад-Майя за время матча выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 и допустила три двойные ошибки. На счету Жабер восемь выполненных эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 12 и четыре двойные ошибки.

27-летняя Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал турниров «Большого шлема» впервые в карьере, это позволит ей дебютировать в топ-10 рейтинга WTA. В 1/2 финала она встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек и шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
07 июня 2023, среда. 12:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 1
         
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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