Беатрис Хаддад-Майя впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема» на «РГ»
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, 14-я ракетка мира, вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах четвертьфинала обыграв седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер: — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Хаддад-Майя за время матча выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 и допустила три двойные ошибки. На счету Жабер восемь выполненных эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 12 и четыре двойные ошибки.
27-летняя Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал турниров «Большого шлема» впервые в карьере, это позволит ей дебютировать в топ-10 рейтинга WTA. В 1/2 финала она встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек и шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
07 июня 2023, среда. 12:10 МСК
14
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
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|6 5
|1
7
Онс Жабер
О. Жабер
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