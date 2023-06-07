Онс Жабер прокомментировала своё выступление на «Ролан Гаррос»

Тунисская теннисистка Онс Жабер, седьмая ракетка мира, прокомментировала своё выступление на «Ролан Гаррос». Спортсменка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, где проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 14-й в рейтинге WTA, в трёх сетах: 6:3, 6:7 (5:7),1:6.

«Это был хороший турнир. Я не ожидала, что смогу пройти в четвертьфинал после травмы (Жабер вернулась в тур в марте 2023 года после травмы колена, из-за которой она пропустила турниры WTA-500 в Дохе (Катар) и WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). — Прим. «Чемпионата»). Конечно, всегда хочется добиться большего. Но физически Беатрис сегодня была лучше», — приводит слова теннисистки «твиттер» издания Tennis Majors.

Беатрис Хаддад-Майя в полуфинале встретится либо с Игой Свёнтек (Польша, 1), либо с Кори Гауфф (США, 6).