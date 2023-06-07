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Онс Жабер прокомментировала своё выступление на «Ролан Гаррос»

Онс Жабер прокомментировала своё выступление на «Ролан Гаррос»
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Тунисская теннисистка Онс Жабер, седьмая ракетка мира, прокомментировала своё выступление на «Ролан Гаррос». Спортсменка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, где проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 14-й в рейтинге WTA, в трёх сетах: 6:3, 6:7 (5:7),1:6.

«Это был хороший турнир. Я не ожидала, что смогу пройти в четвертьфинал после травмы (Жабер вернулась в тур в марте 2023 года после травмы колена, из-за которой она пропустила турниры WTA-500 в Дохе (Катар) и WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). — Прим. «Чемпионата»). Конечно, всегда хочется добиться большего. Но физически Беатрис сегодня была лучше», — приводит слова теннисистки «твиттер» издания Tennis Majors.

Беатрис Хаддад-Майя в полуфинале встретится либо с Игой Свёнтек (Польша, 1), либо с Кори Гауфф (США, 6).

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