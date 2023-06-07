Даниил Медведев сменил имидж после провального выступления на «Ролан Гаррос» — 2023
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Чемпион US Open — 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сменил имидж после провального выступления на «Ролан Гаррос» — 2023. Даниил был замечен на кортах академии Патрика Муратоглу в Монако. Россиянин сбрил бороду и изменил причёску.
Напомним, второй сеяный Медведев в Париже (Франция) сенсационно уступил в матче первого круга 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.
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