Даниил Медведев сменил имидж после провального выступления на «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпион US Open — 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сменил имидж после провального выступления на «Ролан Гаррос» — 2023. Даниил был замечен на кортах академии Патрика Муратоглу в Монако. Россиянин сбрил бороду и изменил причёску.

Напомним, второй сеяный Медведев в Париже (Франция) сенсационно уступил в матче первого круга 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.