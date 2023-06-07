Зверев — о мыслях перед подачей на полуфинал: нужно было помнить, что у меня есть пара яиц

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие мысли были у него в голове, когда он выходил подавать на матч в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Напомним, в прошлогоднем полуфинале Александр получил страшную травму стопы. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

«Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать.

По-моему, гейм при счёте 5:4 был невероятным. Он бил невероятно мощно, я бил невероятно мощно. В итоге я надеюсь, что заслужил победу. Не знаю, что сказать. Просто рад, что прошёл дальше», — сказал Зверев в интервью на корте.