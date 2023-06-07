Октябрёва и Ибрагимова вышли в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»
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Российские теннисистки Алиса Октябрёва и Алевтина Ибрагимова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 среди юниоров.
14-летняя Октябрёва в трёх сетах переиграла сербку Теодору Костович (4:6, 6:2, 6:3). Матч продолжался 2 часа 5 минут. 18-летняя Ибрагимова также в трёх партиях одержала победу в матче с представительницей Турции Мелисой Эркан (6:2, 2:6, 6:2). Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
Победительницей юниорского турнира «Ролан Гаррос» — 2022 среди девушек стала Луция Гавличкова (Чехия), а среди юношей — Габриэль Дебру (Франция). В 2014 году победителями юниорского Открытого чемпионата Франции становились россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. В 2021 году Эрика Андреева (Россия) стала финалисткой юниорского турнира.
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