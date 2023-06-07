Зверев оценил игру возможных соперников по полуфиналу «Ролан Гаррос» Рууда и Руне

27-я ракетка мира, чемпион Олимпиады — 2020 в Токио, немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о возможных соперниках по полуфинальному матчу «Ролан Гаррос» — 2023, норвежце Каспере Рууде (четвёртая ракетка мира) и датчанине Хольгере Руне (шестая ракетка мира).
«Рууд уже был здесь в прошлом году в финале, он точно знает, что это значит и чего это стоит.
Руне — очень молодой, многообещающий игрок. Он исключительно хорошо играет, особенно на грунте. Дошёл до финала в Монте-Карло, в Риме, это говорит само за себя. Интересный сегодня будет матч», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в эти минуты проходит четвертьфинальный матч между Руудом и Руне. По статистике личных встреч впереди норвежец — он выиграл четыре из пяти проведённых с датчанином матчей.
- 7 июня 2023
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