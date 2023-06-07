Хольгер Руне — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне сразится с четвёртым номером рейтинга ATP норвежцем Каспером Руудом (прошлогодний финалист) за выход в дебютный для себя полуфинал «Ролан Гаррос». Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хольгер Руне — Каспер Рууд в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023.
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Счёт личных встреч теннисистов — 4-1 в пользу Рууда. Любопытно, что пересекаются их пути исключительно на грунте. В 2021 году дважды разгромно выиграл Каспер, в 2022-м он уже одержал две непростые победы, в том числе в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а в полуфинале Рима-2023 Хольгер впервые взял верх над норвежцем — 6:7 (2), 6:4, 6:2.
- 7 июня 2023
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