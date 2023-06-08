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«Ролан Гаррос» — 2023: расписание и примерное время начала матчей 8 июня

Сегодня, 8 июня, на «Ролан Гаррос» — 2023 пройдут женские полуфинальные матчи. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с их расписанием.

«Ролан Гаррос» — 2023. 1/4 финала. Женщины. Расписание на 8 июня

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало чуть позднее 16:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1, действующая чемпионка) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – начало не ранее 17:30 мск.

Также 8 июня в Париже пройдут четвертьфинальные поединки девушек в рамках юниорского «Ролан Гаррос», в каждом из них примет участие россиянка.

Маю Кроссли (Япония, 8) – Алина Корнеева (Россия, 3) – начало в 12:00 мск.

Алиса Октябрёва (Россия, Q) – Клерви Нгуну (США, 2) – начало в 12:00 мск.

Ребекка Мунк-Мортенсен (Дания) – Анастасия Гурьева (Россия) – начало примерно в 13:30 мск.

Алевтина Ибрагимова (Россия) – Луксьяна Перес-Аларкон (Перу, 6) – начало примерно в 15:00 мск.