«Ролан Гаррос» — 2023: расписание и примерное время начала матчей 8 июня

Сегодня, 8 июня, на «Ролан Гаррос» — 2023 пройдут женские полуфинальные матчи. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с их расписанием.
«Ролан Гаррос» — 2023. 1/4 финала. Женщины. Расписание на 8 июня
Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало чуть позднее 16:00 мск.
Ига Свёнтек (Польша, 1, действующая чемпионка) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – начало не ранее 17:30 мск.
Также 8 июня в Париже пройдут четвертьфинальные поединки девушек в рамках юниорского «Ролан Гаррос», в каждом из них примет участие россиянка.
Маю Кроссли (Япония, 8) – Алина Корнеева (Россия, 3) – начало в 12:00 мск.
Алиса Октябрёва (Россия, Q) – Клерви Нгуну (США, 2) – начало в 12:00 мск.
Ребекка Мунк-Мортенсен (Дания) – Анастасия Гурьева (Россия) – начало примерно в 13:30 мск.
Алевтина Ибрагимова (Россия) – Луксьяна Перес-Аларкон (Перу, 6) – начало примерно в 15:00 мск.
- 8 июня 2023
-
08:00
-
07:51
-
07:21
-
04:45
-
01:00
-
00:40
-
00:25
-
00:16
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:01
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
20:48
-
20:33
-
20:26
-
20:17
-
20:17
-
20:01
-
19:21
-
19:04
-
18:54
-
18:47