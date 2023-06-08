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Каким будет финал «Ролан Гаррос» у женщин?

Каким будет финал «Ролан Гаррос» у женщин?
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Сегодня, 8 июня, пройдут полуфинальные матчи женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023.

В первой встрече 1/2 финала Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Игра начнётся чуть позже 16:00 мск. В другом полуфинальном противостоянии сойдутся первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. Эта встреча начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каким будет финал «Ролан Гаррос» у женщин?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующей победительницей женского турнира является Ига Свёнтек.

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