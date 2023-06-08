Соболенко – Мухова: белоруска на тай-брейке проиграла 1-й сет полуфинала «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет женского полуфинального матча на «Ролан Гаррос» — 2023, где за выход в решающую стадию турнира чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сражается с 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. Его со счётом 7:6 (7:5) взяла Мухова.

Стартовая партия продлилась 1 час и 8 минут. Мухова реализовала один брейк-пойнт, Соболенко — один из трёх заработанных. На счету Арины 16 активно выигранных мячей, у Каролины — 14.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» — 2023 победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).