Соболенко – Мухова: белоруска на тай-брейке проиграла 1-й сет полуфинала «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет женского полуфинального матча на «Ролан Гаррос» — 2023, где за выход в решающую стадию турнира чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сражается с 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. Его со счётом 7:6 (7:5) взяла Мухова.
Стартовая партия продлилась 1 час и 8 минут. Мухова реализовала один брейк-пойнт, Соболенко — один из трёх заработанных. На счету Арины 16 активно выигранных мячей, у Каролины — 14.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос».
В финале «Ролан Гаррос» — 2023 победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
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