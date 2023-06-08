Соболенко прокомментировала тяжёлое поражение от Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко (2) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7 проиграла 43-й ракетке мира, чешке Каролине Муховой.
«Тяжёлый матч, она показала невероятный теннис. У меня всё равно было много возможностей, но я их не использовала. Конечно, я расстроена тяжёлым поражением, но в целом всё нормально.
Почувствовала, что игра уходит из моих рук, когда проиграла свою подачу. Я подавала на матч, и после этого гейма она прибавила, стала играть более агрессивно, а я потеряла свой ритм.
Да, Каролина находилась в тени (в Туре), но всегда показывала великолепный теннис, [здорово] играла у сетки, действовала очень агрессивно. Если она видит укороченный, то идёт к сетке. Непросто забирать у неё очки. Она играла великолепно», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 8 июня 2023
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:00
-
21:48
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:24
-
19:53
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:55
-
18:19
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
17:41
-
17:30
-
17:18
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31