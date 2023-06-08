Соболенко прокомментировала тяжёлое поражение от Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко (2) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7 проиграла 43-й ракетке мира, чешке Каролине Муховой.

«Тяжёлый матч, она показала невероятный теннис. У меня всё равно было много возможностей, но я их не использовала. Конечно, я расстроена тяжёлым поражением, но в целом всё нормально.

Почувствовала, что игра уходит из моих рук, когда проиграла свою подачу. Я подавала на матч, и после этого гейма она прибавила, стала играть более агрессивно, а я потеряла свой ритм.

Да, Каролина находилась в тени (в Туре), но всегда показывала великолепный теннис, [здорово] играла у сетки, действовала очень агрессивно. Если она видит укороченный, то идёт к сетке. Непросто забирать у неё очки. Она играла великолепно», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.