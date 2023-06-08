«Мой исполненный сон». Алиса Октябрёва — о выступлении на юниорском «Ролан Гаррос»

14-летняя Алиса Октябрёва рассказала, как ей удалось обыграть одну из лучших юниорок мира представительницу США Клерви Нгуну со счётом 7:5, 6:1 и выйти в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос».

«Она сильнейшая в мире, думала, сложно будет, решила просто играть и радоваться этой игрой. Уговаривала себя: тебе нравится теннис, давай играй. Сначала не получалось, делала много своих ошибок. Когда стало по 5, очень на себя обиделась и сказала себе: «Давай, играй». И просто забыла о счёте и начала играть. Своих ошибок меньше начала делать, агрессивнее стала менять игру. Когда сет выиграла, почувствовала, что я могу играть.

Что для меня юниорский «Ролан Гаррос»? Это мой исполненный сон. Мечта. «Ролан Гаррос» — самый любимый «Большой шлем». Обожаю грунт и во Франции чувствую себя как дома. Мне здесь очень нравится и очень люблю грунт.

Полуфинал с Алиной Корнеевой? Буду играть, буду пытаться, она выиграла Australian Open, от этого больше мотивации. Нечасто бывает возможность сыграть с такими игроками: американка, теперь Алина — я очень рада. Сыграю с удовольствием», — сказала Октябрёва в интервью YouTube-каналу «Больше!»