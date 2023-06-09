Тренер Цуренко: не соглашусь, что Джокович активно участвует в возвращении россиян

Тренер по физподготовке украинской теннисистки Леси Цуренко Никита Власов рассказал своё отношение по поводу позиции сербского теннисиста Новака Джоковича в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Я не соглашусь, что он активно участвует в возвращении россиян и белорусов в соревнования. Активного участия он не принимает. По крайней мере, публично. Но когда его спрашивают, он говорит, что против дискриминации. Мол, понимает, что украинцам тяжело, но это россияне и белорусы, мы не должны дискриминировать», — приводит слова Власова ua.tribuna.com.

Напомним, Джокович вышел в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится 9 июня.

В другом полуфинальном матче турнира норвежец Каспер Рууд встретится с представителем Германии Александром Зверевым.