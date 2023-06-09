Корнеева — Октябрёва: текстовая трансляция полуфинала юношеского «Ролан Гаррос»

Сегодня, 9 июня, состоится российское дерби в полуфинальном матче юношеского «Ролан Гаррос». В нём сыграют 15-летняя Алина Корнеева, третья в посеве соревнований, и 14-летняя Алиса Октябрёва, квалифайер турнира. Встреча девушек пройдёт на корте №14 и запланировала первым запуском, то есть начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Корнеевой и Октябрёвой за выход в финал юношеского «Ролан Гаррос».

Ранее девушки никогда не играли друг с другом. Алина Корнеева является 331-й ракеткой мира в рейтинге WTA: она чемпионка юношеского Australian Open в 2023 году, в финале турнира спортсменка обыграла Мирру Андрееву, успешно выступившую на взрослом «Ролан Гаррос».