Корнеева — Октябрёва: текстовая трансляция полуфинала юношеского «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня, 9 июня, состоится российское дерби в полуфинальном матче юношеского «Ролан Гаррос». В нём сыграют 15-летняя Алина Корнеева, третья в посеве соревнований, и 14-летняя Алиса Октябрёва, квалифайер турнира. Встреча девушек пройдёт на корте №14 и запланировала первым запуском, то есть начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Корнеевой и Октябрёвой за выход в финал юношеского «Ролан Гаррос».
Ранее девушки никогда не играли друг с другом. Алина Корнеева является 331-й ракеткой мира в рейтинге WTA: она чемпионка юношеского Australian Open в 2023 году, в финале турнира спортсменка обыграла Мирру Андрееву, успешно выступившую на взрослом «Ролан Гаррос».
Комментарии
- 9 июня 2023
-
10:48
-
10:09
-
10:08
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:37
-
04:17
-
03:44
-
03:07
-
01:48
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:10
-
00:01
- 8 июня 2023
-
23:48
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:00
-
21:48
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:39
Партнерский контент