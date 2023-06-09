Фернандес и Таунсенд разгромили Гауфф и Пегулу в полуфинале парного разряда «Ролан Гаррос»

Канадская теннисистка Лейла Фернандес и её партнёрша по парному разряду американка Тэйлор Таунсенд с разгромным счётом выиграли полуфинальный матч «Ролан Гаррос» у американского дуэта Кори Гауфф/Джессика Пегула. Спортсменки одержали победу со счётом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Фернандес и Таунсенд за это время реализовали четыре брейк-пойнта из восьми и допустили шесть двойных ошибок. На счету Гауфф и Пегулы — один выполненный эйс и одна двойная ошибка.

В финале американо-канадский дуэт сыграет с победительницами встречи Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Синьюй Ван (Китай). Соперницы Фернандес и Таунсенд определятся сегодня, 9 июня, днём.