Шувэй и Ван в трёх сетах обыграли Меликар и Перес и вышли в финал парного разряда «РГ»

Китайская теннисистка Синьюй Ван и её партнёрша по парному разряду, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй в трёх сетах матча с парой Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия) пробились в финал парного разряда «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Ван и Шувэй выполнили один эйс и реализовали три брейк-пойнта из восьми, на счету Меликар и Перес — три выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также каждый из дуэтов допустил по четыре двойные ошибки.

В финале Шувэй и Ван сыграют с парой Лейла Фернандес (Канада)/Тэйлор Таунсенд (США), которые в полуфинале выбили из турнира Кори Гауфф и Джессику Пегулу (обе — США).