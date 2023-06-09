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Шувэй и Ван в трёх сетах обыграли Меликар и Перес и вышли в финал парного разряда «РГ»

Шувэй и Ван в трёх сетах обыграли Меликар и Перес и вышли в финал парного разряда «РГ»
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Китайская теннисистка Синьюй Ван и её партнёрша по парному разряду, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй в трёх сетах матча с парой Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия) пробились в финал парного разряда «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Ван и Шувэй выполнили один эйс и реализовали три брейк-пойнта из восьми, на счету Меликар и Перес — три выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также каждый из дуэтов допустил по четыре двойные ошибки.

В финале Шувэй и Ван сыграют с парой Лейла Фернандес (Канада)/Тэйлор Таунсенд (США), которые в полуфинале выбили из турнира Кори Гауфф и Джессику Пегулу (обе — США).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
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