Шувэй и Ван в трёх сетах обыграли Меликар и Перес и вышли в финал парного разряда «РГ»
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Китайская теннисистка Синьюй Ван и её партнёрша по парному разряду, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй в трёх сетах матча с парой Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия) пробились в финал парного разряда «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Ван и Шувэй выполнили один эйс и реализовали три брейк-пойнта из восьми, на счету Меликар и Перес — три выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также каждый из дуэтов допустил по четыре двойные ошибки.
В финале Шувэй и Ван сыграют с парой Лейла Фернандес (Канада)/Тэйлор Таунсенд (США), которые в полуфинале выбили из турнира Кори Гауфф и Джессику Пегулу (обе — США).
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
Николь Меликар
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
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|3
|6
Се Шувэй
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
Комментарии
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