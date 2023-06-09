Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — команде после первого сета: я не могу обыграть Джоковича игрой в два удара

Алькарас — команде после первого сета: я не могу обыграть Джоковича игрой в два удара
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (1) обратился к своей команде после проигранного первого сета в полуфинале «Ролан Гаррос», в котором он встречается с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3). Напомним, первая партия матча завершилась в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3. На данный момент в игре проходит второй сет. Промежуточный счёт второй партии – 4:3 в пользу Алькараса.

«Не было ещё ни одного розыгрыша больше пяти ударов. Вот что я должен изменить. Я не могу обыграть Джоковича игрой в два удара», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо на своей официальной странице в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель поединка сыграет с победителем противостояния Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 16:05 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		7 1    
6 		5 3    
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
У Джоковича и Алькараса 1:1 по сетам! Вся борьба в полуфинале «РГ» впереди! LIVE!
Live
У Джоковича и Алькараса 1:1 по сетам! Вся борьба в полуфинале «РГ» впереди! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023