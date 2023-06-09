Алькарас — команде после первого сета: я не могу обыграть Джоковича игрой в два удара

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (1) обратился к своей команде после проигранного первого сета в полуфинале «Ролан Гаррос», в котором он встречается с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3). Напомним, первая партия матча завершилась в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3. На данный момент в игре проходит второй сет. Промежуточный счёт второй партии – 4:3 в пользу Алькараса.
«Не было ещё ни одного розыгрыша больше пяти ударов. Вот что я должен изменить. Я не могу обыграть Джоковича игрой в два удара», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо на своей официальной странице в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.
В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель поединка сыграет с победителем противостояния Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).
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