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Дмитриева: жаль Алькараса — и он, и Джокович были великолепны. Это настоящая драма

Дмитриева: жаль Алькараса — и он, и Джокович были великолепны. Это настоящая драма
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Советская теннисистка, а ныне спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала итоги полуфинального матча Ролан Гаррос» — 2023, в котором серб Новак Джокович (3) одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (1) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Настоящая драма произошла на наших глазах! Очень жаль Алькараса. Первые два сета получились очень напряжёнными. Оба теннисиста великолепно играли. До травмы Карлос смотрелся просто шикарно.

Я восхищена Джоковичем. Мне казалось, что Карлос вот-вот его переломит и уведёт матч в своё победное русло. Думала, что Новак не выдержит, но получилось наоборот. Пока рано говорить, что титул уже в руках у Джоковича. Впереди нас ждёт ещё финал. Там может быть всё что угодно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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