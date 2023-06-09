Дмитриева: жаль Алькараса — и он, и Джокович были великолепны. Это настоящая драма

Советская теннисистка, а ныне спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала итоги полуфинального матча Ролан Гаррос» — 2023, в котором серб Новак Джокович (3) одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (1) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Настоящая драма произошла на наших глазах! Очень жаль Алькараса. Первые два сета получились очень напряжёнными. Оба теннисиста великолепно играли. До травмы Карлос смотрелся просто шикарно.

Я восхищена Джоковичем. Мне казалось, что Карлос вот-вот его переломит и уведёт матч в своё победное русло. Думала, что Новак не выдержит, но получилось наоборот. Пока рано говорить, что титул уже в руках у Джоковича. Впереди нас ждёт ещё финал. Там может быть всё что угодно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.