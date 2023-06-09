Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рууд стал четвёртым теннисистом из Скандинавии, дошедшим до трёх или более финалов ТБШ

Четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд стал четвёртым теннисистом из стран Скандинавии, дошедшим до трёх или более финалов турниров «Большого шлема» после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2023. Ранее подобное достижение удавалось шведам Бьорну Боргу, Матсу Виландеру и Стефану Эдбергу.

В завершившемся полуфинальном поединке грунтового мэйджора во Франции норвежский теннисист одержал уверенную победу над представителем Германии Александром Зверевым (22) — 6:3, 6:4, 6:0. В решающем матче прошлогодний финалист соревнований Рууд (4) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.