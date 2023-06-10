Рууд: в прошлом году я играл в финале против Рафы, в этом против Новака. Что тут говорить?

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался после второго подряд выхода в финал «Ролан Гаррос» и поделился ожиданиями от решающего матча.

«В прошлом году против Рафы, в этом — против Новака. Что тут говорить? Я снова буду тёмной лошадкой, буду играть без лишних мыслей, как можно больше улыбаться. Знаю, что будет тяжело», — сказал Рууд на пресс-конференции

Напомним, в решающем матче грунтового мэйджора во Франции прошлогодний финалист соревнований Каспер Рууд (4) сыграет с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3). В завершившемся накануне полуфинальном поединке норвежский теннисист обыграл представителя Германии Александра Зверева (22) — 6:3, 6:4, 6:0.