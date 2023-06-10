Видеообзор победы Рууда над Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (4) вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2023, уверенно обыграв в полуфинальном матче соревнований представителя Германии Александра Зверева (22) со счётом 6:3, 6:4, 6:0. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В решающем матче на турнире «Большого шлема» во Франции прошлогодний финалист соревнований Рууд (4) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (3).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.