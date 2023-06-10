Рууд: что бы ни случилось в финале, для меня это были великолепные две недели

Норвежец Каспер Рууд после победы в полуфинале «Ролан Гаррос» над Александром Зверевым из Германии (6:3, 6:4, 6:0) рассказал, как следил за другим матчем этой стадии, в которой серб Новак Джокович выиграл у испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Всё не смотрел, только урывками. Следил, чтобы понимать, когда разминаться. Карлосу не повезло, что у него пошли судороги. Всё шло к тому, что это будет очень тяжёлый и долгий матч. Новак великолепно играет на этом турнире, на «Больших шлемах» он всегда повышает свой уровень. Будет непросто, я ещё никогда его не обыгрывал. Надо придумать план на игру получше и понимать, что мне нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы у меня был шанс против него. Я постараюсь это сделать.

Нельзя задумываться о том, что обязательно «надо» выигрывать. Стараюсь избегать этого слова. В начале турнира чаще об этом думаешь, потому что надо выиграть, поймать свою игру на турнире. Но сейчас я в финале. Что бы ни случилось в воскресенье, для меня это были великолепные две недели. Я выложусь без остатка, но иногда лучший теннис получается показывать, когда особо ни о чём не думаешь. Просто переходишь на автоматический режим. Если будешь задумываться, что близок к победе, начнёшь напрягаться и нервничать. Возможно, с Карлосом так сегодня и получилось, не знаю. Но когда много думаешь об этом, ощущаешь давление, то перестаёшь нормально дышать и успокаиваться. Очень легко перенервничать и перемудрить. Выйду на матч, понимая, что это будет марафон, очко за очком. Я выложусь полностью и поглядим, что будет», — сказал норвежец на пресс-конференции.

Финал турнира между Руудом и Джоковичем пройдёт 11 июня и начнётся в 16:00 мск.