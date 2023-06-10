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Виландер: проблемы Алькараса были вызваны Джоковичем. Никогда не видел такого Карлоса

Виландер: проблемы Алькараса были вызваны Джоковичем. Никогда не видел такого Карлоса
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал поражение испанца Карлоса Алькараса в матче полуфинала «Ролан Гаррос» — 2023 с сербом Новаком Джоковичем. В начале третьего сета Алькарас вынужден был взять медицинский тайм-аут из-за судорог, но продолжил матч.

«Проблемы Алькараса были вызваны Новаком и только им. Разница между тем, как Джокович двигается, даже когда измотан, и Карлосом огромна. Я никогда не видел такого Алькараса, и Новак показал его слабость. Напряжение и стресс точно были. Я никогда раньше не слышал, чтобы у Карлоса были судороги. Вряд ли дело в недостаточной подготовке. Карлос не ходил, а бежал. Джокович двигался плавно. Алькарас, возможно, не прочитал игру и сделал больше движений», — приводит слова Виландера Eurosport.

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