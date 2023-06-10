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Стефанос Циципас и Паула Бадоса завели в соцсетях парный аккаунт «Цицидоса»

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса, о романтических отношениях которых стало известно ранее, завели парный аккаунт в социальных сетях под названием «Цицидоса».

«Лучшие друзья и родственные души. Ни меньше ни больше», — написано в описании профиля аккаунта.

Об отношениях теннисистов стало известно несколько дней назад. Вчера, 10 июня, Бадоса и Циципас подтвердили догадки фанатов, опубликовав первое совместное видео.

Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

25-летняя Бадоса не выступала на Открытом чемпионате Франции – 2023 из-за полученной ранее травмы. 24-летний Циципас же добрался до четвертьфинала, где не справился с испанцем Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)).