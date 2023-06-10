Мария Шарапова вспомнила о первой победе на «Ролан Гаррос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях архивное фото с первой победы на «Ролан Гаррос». Напомним, впервые титул в Париже Мария завоевала в 2012 году. Вторую и последнюю победу россиянка одержала в 2014-м.

«Эти воспоминания (эмодзи – «сердце»). «Ролан Гаррос». Субботний чемпионат», — подписала фото Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.