Ига Свёнтек уверенно выиграла первый сет финала «Ролан Гаррос» — 2023
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Завершился первый сет женского финала «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде, где за титул борются трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира, чешка Каролина Мухова. Его со счётом 6:2 выиграла Свёнтек. Партия продлилась 44 минуты. Свёнтек реализовала два брейк-пойнта из трёх.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Каролина Мухова в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
Ролан Гаррос (ж). Финал
10 июня 2023, суббота. 16:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|3
43
Каролина Мухова
К. Мухова
Для 26-летней чешки это первый финал турнира «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек (1) на этом «Ролан Гаррос» защищает прошлогодний титул. По личным встречам между финалистками Мухова ведёт со счётом 1-0. Та победа произошла на турнире в Праге в 2019 году.
Комментарии
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