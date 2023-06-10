Ига Свёнтек уверенно выиграла первый сет финала «Ролан Гаррос» — 2023

Завершился первый сет женского финала «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде, где за титул борются трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира, чешка Каролина Мухова. Его со счётом 6:2 выиграла Свёнтек. Партия продлилась 44 минуты. Свёнтек реализовала два брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Каролина Мухова в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

Для 26-летней чешки это первый финал турнира «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек (1) на этом «Ролан Гаррос» защищает прошлогодний титул. По личным встречам между финалистками Мухова ведёт со счётом 1-0. Та победа произошла на турнире в Праге в 2019 году.