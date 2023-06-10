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Ига Свёнтек уверенно выиграла первый сет финала «Ролан Гаррос» — 2023

Ига Свёнтек уверенно выиграла первый сет финала «Ролан Гаррос» — 2023
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Завершился первый сет женского финала «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде, где за титул борются трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек и 43-я ракетка мира, чешка Каролина Мухова. Его со счётом 6:2 выиграла Свёнтек. Партия продлилась 44 минуты. Свёнтек реализовала два брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Каролина Мухова в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). Финал
10 июня 2023, суббота. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3  
2 		3  
         
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Для 26-летней чешки это первый финал турнира «Большого шлема». 22-летняя Свёнтек (1) на этом «Ролан Гаррос» защищает прошлогодний титул. По личным встречам между финалистками Мухова ведёт со счётом 1-0. Та победа произошла на турнире в Праге в 2019 году.

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