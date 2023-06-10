Свёнтек — о Муховой: когда мы впервые встретились, меня поразило разнообразие в её игре

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, сегодня, 10 июня, выигравшая свой третий «Ролан Гаррос», в речи на церемонии награждения поблагодарила команду и выразила уважение своей сопернице, Каролине Муховой, 43-й ракетки мира из Чехии. Чешская теннисистка стала первой спортсменкой, которой удалось взять у Свёнтек сет в финале турниров «Большого шлема».

«Поздравляю Каролину. Члены моей команды не дадут соврать, что даже когда мы впервые встретились, я была уверена, что мы сыграем много тяжёлых матчей и финалов, потому что меня поразило разнообразие в её игре. Надеюсь, у нас с ней будет ещё много финалов.

Меня бы не было здесь без команды. Простите, что я такая заноза в… Я постараюсь исправиться! Очень счастлива, что мы можем почувствовать удовлетворение и просто отпраздновать. Спасибо вам! Спасибо семье и всем, кто приехал из Польши. Я чувствую вашу любовь.

Знаю, что говорю это каждый год. Дело не в выступлении, мне просто нравится быть здесь. Это мой любимый турнир в туре, сюда всегда приятно возвращаться», — сказала Ига Свёнтек на церемонии.