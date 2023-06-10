Каролина Мухова: Крис Эверт сказала мне очень тёплые слова

Финалистка «Ролан Гаррос» в 2023 году, чешская теннисистка Каролина Мухова, 43-я ракетка мира, рассказала, что её после поражения от Иги Свёнтек поддержала Крис Эверт, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема», а также спортсменка прокомментировала своё выступление в грунтовом сезоне.
«Крис Эверт сказала мне очень тёплые слова. Я даже не буду их повторять, оставлю при себе. Когда отыграл все две недели, то очень выматываешься. Потом все тебе хлопают, было много эмоций.
Во время матча я особо не нервничала. Старалась сохранять концентрацию, знала, что играю за большой приз, но старалась играть, как обычно, не обращая внимания, финал это или первый раунд.
Я не ожидала подобного на грунте, если честно. Жду травяного сезона, быстрых кортов, они мне больше нравятся. Но приятно осознавать, что на грунте я тоже могу великолепно сыграть. Это был мой последний грунтовый турнир. Он мог закончиться лучше, но и так здорово», — сказала Мухова на пресс-конференции.
- 10 июня 2023
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