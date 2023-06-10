Чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о планах на продолжение сезона-2023, где ей предстоит сыграть ещё на Уимблдоне и US Open.

На Открытом чемпионате Франции 2023 года Мухова впервые в карьере дошла до финала мэйджора, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

«Я ещё не до конца осознала, только матч закончился. Но это большая мотивация. Ига – первая ракетка, а я была так близко. Теперь я думаю, что способна это сделать. Конечно, это не произойдёт по щелчку пальцев, нужно много работать. Но я готова. Я постараюсь сделать всё возможное на следующих двух «Шлемах» и в следующем году. И, надеюсь, у меня снова будет шанс играть за титул.

Сейчас надо отдохнуть, восстановиться. Между грунтовым и травяным сезонами не так много времени. Я должна была играть на турнире в Нидерландах, который стартует через два дня, но я туда не поеду.

Надо хорошо подготовиться. Ещё ничего не планировала, но, возможно, сыграю один турнир, а потом Уимблдон. Это – приоритет. Посмотрим, смогу ли я сыграть на одном турнире до него или нет, а сразу поеду за «Шлемом» (улыбается)» — сказала Мухова на пресс-конференции.