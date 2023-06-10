Свёнтек — о Большой тройке в теннисе: вы же, журналисты, сами это придумали

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о существовании Большой тройки в женском теннисе. Помимо самой спортсменки, в женскую версию Большой тройки, по мнению болельщиков и журналистов, входят вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

«Рассматривать ли в женском теннисе Большую тройку или первая ракетка должна выделяться? Я это не анализирую, вы же сами это придумали. Понимаю, что болельщикам и вам это нравится, а я стараюсь фокусироваться на своей работе. В каждом грунтовом турнире в этом сезоне я играла стабильно, добиралась до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов. Выиграла в Штутгарте, выиграла здесь. Я фокусируюсь на себе, мне нет дела до двух других игроков», — сказала Ига Свёнтек на пресс-конференции после победы на «Ролан Гаррос».