Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко поделилась фотографиями с отдыха на Мальорке

Арина Соболенко поделилась фотографиями с отдыха на Мальорке
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, опубликовала фотографии с отдыха между теннисными турнирами. На них спортсменка проводит время в компании бойфренда — экс-хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова. Пара отдыхает на Мальорке (Испания) — острове, уроженцем которого является легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Арина Соболенко в 2023 году выиграла уже три турнира, в том числе — один «Шлем»: Australian Open, а также турниры WTA в Аделаиде и Мадриде. На завершившемся сегодня, 10 июня, женском «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до полуфинала, в котором в сложнейших трёх сетах проиграла чешке Каролине Муховой.

Далее спортсменка выступит на Уимблдоне: недавно Соболенко сообщила, что смогла получить визу в Великобританию.

Материалы по теме
Один шанс — но он есть! Что может помочь Рууду остановить Джоковича в финале «РГ»-2023?
Один шанс — но он есть! Что может помочь Рууду остановить Джоковича в финале «РГ»-2023?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023