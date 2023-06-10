Арина Соболенко поделилась фотографиями с отдыха на Мальорке

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, опубликовала фотографии с отдыха между теннисными турнирами. На них спортсменка проводит время в компании бойфренда — экс-хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова. Пара отдыхает на Мальорке (Испания) — острове, уроженцем которого является легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Арина Соболенко в 2023 году выиграла уже три турнира, в том числе — один «Шлем»: Australian Open, а также турниры WTA в Аделаиде и Мадриде. На завершившемся сегодня, 10 июня, женском «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до полуфинала, в котором в сложнейших трёх сетах проиграла чешке Каролине Муховой.

Далее спортсменка выступит на Уимблдоне: недавно Соболенко сообщила, что смогла получить визу в Великобританию.