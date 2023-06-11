Квитова поздравила Мухову с отличным финалом «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова поздравила соотечественницу Каролину Мухову, впервые ставшую финалисткой турнира «Большого шлема».

В поединке за титул «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова проиграла первой ракетке мира представительнице Польше Иге Свёнтек со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

«Отличная борьба в твоём первом финале «Большого шлема», поздравляю с невероятным турниром, уверена, что впереди их ещё много!» — написала Квитова в соцсетях.

За две недели в Париже Мухова одержала победы над гречанкой Марией Саккари, россиянкой Анастасией Павлюченковой и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Мухова набрала 1 300 рейтинговых очков и получила € 1,150 миллиона призовых.