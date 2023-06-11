Джокович – о подготовке к финалу «РГ»: половину работы надо сделать ещё до выхода на корт

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился настроем на титульный матч на «Ролан Гаррос» — 2023, где сразится с норвежцем Каспером Руудом.

«Визуализация — неотъемлемая часть моей подготовки к каждому матчу, каждый сезон. Чтобы что-то стало реальностью, сначала надо представить это. Я не раз это испытывал, визуализация — ещё одно подтверждение тому, насколько силён человек, просто надо над этим работать. Бог всегда рядом, надо молиться, молиться ангелам о защите и помощи в моментах, когда тебе нужно немного везения.

Я верю в божий промысел, но в то же время верю, что я сам влияю на ход дела. От меня зависит, какой будет жизнь и исход матчей. Конечно, от соперника тоже многое зависит, но я верю, что половину работы надо сделать ещё до выхода на корт. У меня очень тщательная и профессиональная подготовка. Даже если я проиграю, мне не о чем жалеть, потому что я знаю, что сделал все, что было в моих силах, чтобы быть лучшим.

Я знаю, что делать, как готовиться к финалу. Каспер — специалист по грунту, в прошлом году доходил здесь до финала, это достаточно говорит о его уровне. Думаю, он усвоил много уроков из финала с Рафой (Надалем), так что ожидаю, что в этом году он будет более крепким и будет верить, что может победить. Надо восстановиться, чтобы быть готовым к возможным пяти сетам», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.