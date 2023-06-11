Неловко получилось. Джокович с оглушительным треском проиграл финал «Ролан Гаррос» — 2020

В финале «Ролан Гаррос» — 2023 сыграют серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Не самая плохая вывеска, но ещё несколько недель назад многие любители тенниса мечтали увидеть в решающем матче битву Новака с Королём грунта, 14-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем. К сожалению, Рафа пропускает французский мэйджор из-за травмы.

Вероятно, Надаль вернётся на корт только в сезоне-2024, который станет последним в его карьере. Скорее всего, Рафа больше не будет показывать элитный уровень на корте и просто попрощается с болельщиками. Так что фанаты вряд ли когда-то увидят сражение представителей великой «Большой тройки» в финале «Роллан Гаррос» или какого-то другого «Шлема». Предлагаем вспомнить последнюю битву Надаля и Джоковича за титул в Париже в 2020 году, которая прошла с неожиданным доминированием одного из теннисистов.

Надаль на удивление легко переиграл Джоковича

Из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» — 2020 проходил в непривычное осеннее время с 27 сентября по 11 октября. В финале сошлись Новак Джокович (№1 в рейтинге ATP) и Рафаэль Надаль (№2). Любители тенниса не могли мечтать о чём-то лучшем. Их ждало 56-е противостояние Рафы и Новака (из них 27-е в финалах, в том числе девятое на ТБШ). Это самое насыщенное противостояние в истории мужского одиночного разряда (в женском Крис Эверт и Мартина Навратилова встречались 80 раз), которое затмило дуэль Надаля и Роджера Федерера. Кроме того, на «Ролан Гаррос» серб и испанец пересеклись восьмой раз – никто не играл друг с другом больше на одном «Большом шлеме».

Джокович вёл в общем противостоянии 29:26. В финалах он был впереди 15:11, хотя в решающих матчах ТБШ наблюдалось равенство – 4:4. В целом на грунте Надаль лидировал 17:7, а в грунтовых финалах – 7:4.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль на финале «Ролан Гаррос» — 2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, более высокий посев и преимущество по личным встречам не делали Новака фаворитом. 12-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Надаль, выигравший в столице Франции 99 матчей, проигрывал там только Робину Сёдерлингу (1/8 финала в 2009-м) и Новаку Джоковичу (1/4 финала-2015, 1/2 финала-2021). К слову, Сёдерлинг и Джокович в итоге уступали в битве за титул Роджеру Федереру и Стэну Вавринке соответственно, так что победа над Рафой им добрую службу не сослужила.

В любом случае Новак имел опыт победы над Надалем на грунтовом мэйджоре. При этом уступал испанцу на нём же шесть раз, в том числе дважды проигрывал в финале. Новак способен менять любые тренды, но предпосылок для повторения единичного успеха 2015-го было мало, особенно с учётом того, что Рафа пребывал в отличной форме, в отличие от сезона-2021, когда Джоковичу всё-таки удалось во второй раз одолеть испанца в полуфинале и затем выиграть титул (впервые это сделал теннисист, выбивший Надаля).

Всех своих соперников на «РГ»-2020 Надаль легко обыгрывал в трёх сетах. Хотя стоит признать, что сетка у Рафы была не самая сложная. Испанцу на пути попадались Егор Герасимов, Маккензи Макдональд, Стефано Травалья, Себастьян Корда, Янник Синнер, Диего Шварцман. В этой компании более-менее грозным оппонентом можно считать только 12-го сеяного Шварцмана.

Джокович на старте турнира тоже в трёх партиях разобрался с Микаэлем Имером, Ричардасом Беранкисом, Даниэлем Галаном и Кареном Хачановым. Первые относительные трудности ждали Новака только в четвертьфинале с Пабло Карреньо-Бустой (4:6, 6:2, 6:3, 6:4). По ходу игры у Джоковича возникли проблемы с шеей и спиной, что заставило серба брать медицинский перерыв.

Ещё больше помучиться Новаку пришлось для победы над Стефаносом Циципасом (6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1). Джокович всего пятый раз в карьере довёл матч до пятого сета, ведя 2:0. В трёх из четырёх предыдущих случаев Новак побеждал. В полуфинале «РГ» с Циципасом улучшил статистику, но за 3 часа 58 минут на корте изрядно устал.

Новак заявлял, что не чувствует изнеможения и подойдёт к финалу с Надалем в оптимальных кондициях. Вероятно, серб переоценил своё функциональное состояние. Джокович всухую проиграл первый сет – 0:6. Тем самым присоединился к Федереру и Надалю, которые тоже получали «баранки» в финалах ТБШ. Четыре гейма заканчивались в упорной борьбе на «больше-меньше», но сути это не меняет. Новак проваливался с оглушительным треском и должен был что-то менять в своей игре, чтобы спасти ситуацию.

Во втором сете Джокович выглядел всё так же беспомощно. Надаль сделал два брейка и легко выиграл партию – 6:2. Если кто и мог оправиться после такого удара в финале «Ролан Гаррос» с Рафой, то это именно Новак.

Джокович наконец-то внёс коррективы и заиграл лучше в третьем сете. В начале партии серб и испанец обменялись брейками. Далее наблюдалась равная игра. Новак выдерживал темп Рафы, но в самый ответственный момент при счёте 5:5 дал слабину и проиграл свою подачу. Решающий гейм Надаль забрал «под ноль» и выиграл матч со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Рафаэль Надаль после победы в финале «Ролан Гаррос» — 2020 Фото: Julian Finney/Getty Images

Надаль выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос», 34-летний испанец, в 13-й раз взявший французский мэйджор, стал первым игроком в Открытую эру (с 1968 года), победившим на шести турнирах «Большого шлема» после 30-летия (на пяти побеждал Новак Джокович, на четырёх – Роджер Федерер, Род Лэйвер и Кен Розуолл). Ещё один рекорд: Рафа в четвёртый раз выиграл «Шлем», не проиграв ни сета (ранее это было на «Ролан Гаррос» – 2008, 2010 и 2017). Трижды это делал Бьорн Борг, дважды – Федерер.

Надаль также стал первым теннисистом, выигравшим «Шлем» через 15 полных лет после первого (в 2005-м испанец победил на дебютном «Ролан Гаррос»). Федерер брал «Шлемы» на протяжении 15 сезонов, но на отрезке 14,5 года («Уимблдон»-2003 – Australian Open – 2018).

Комментарии Надаля и Джоковича после матча

Джокович признал закономерность своего поражения.

«Мне нечего сказать, кроме того, что Рафа меня полностью переиграл, был лучше. Он вообще не ошибался, тащил всё и очень здорово играл тактически. Конечно, я мог бы сыграть лучше – особенно в первых двух сетах. Но он удивил меня своей игрой, качеством тенниса, уровнем. Он феноменальный. Он провёл идеальный матч – особенно в первых двух сетах. В третьем сете мне удалось отыграться, войти в матч, провести пару упорных геймов. У меня были шансы, но я их упустил, и он довёл матч до победы. Вот и всё. Он был намного лучше и совершенно точно заслужил победу.

Укороченные сегодня не работали. Надаль выигрывал много очков после того, как я их выполнял. В итоге я их не очень много применял. Вообще, я пробовал разные тактические приёмы, но в первых двух сетах ничего не работало. Я хотел нарушать его ритм, но он был готов, всегда выполнял правильные удары. Это один из тех матчей, после которых нужно просто снять шляпу и поздравить. Рафа не останавливается. Кажется, что его ничто не удержит. Это потрясает. Я восхищаюсь всеми его достижениями, особенно на этом турнире. Он проиграл всего два матча за всю карьеру, взял титул 13 раз – тут и сказать особо нечего. Он заслуживает любые превосходные степени. Я думал, что условия будут для меня удобнее – осенняя прохлада и тяжёлые мячи. По ходу турнира я в них отлично себя чувствовал. Но Рафа показал, что мы все ошибались. Поэтому он великий чемпион. Он провёл фантастический матч. У меня всё было нормально, я был готов. Меня просто переиграли. Меня победил человек, который сегодня сыграл идеально.

Если бы я считал, что уже не успею догнать Роджера и Рафу по «Шлемам», то сегодня завершил бы карьеру. Но я так не считаю и буду продолжать, пока в ногах есть силы, а во мне есть желание и любовь к теннису. Одно поражение – даже в финале «Большого шлема» – не собьёт меня с пути. У меня довольно толстая кожа, и я не позволяю себе реагировать на разные рассуждения. Нас с Надалем и особенно с Федерером уже много раз списывали со счетов, отправляли на пенсию. Но мы всегда возвращаемся и доказываем, что мы лучшие в мире, несмотря на любое давление. Мои профессиональные цели не изменились – рекорд по неделям на первой строчке рейтинга и титулам на «Больших шлемах». Первый я надеюсь побить в следующем году, а после этого ещё больше сосредоточусь на «Больших шлемах»», — сказал Джокович.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль после финала «Ролан Гаррос» — 2020 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Надаль напомнил о непростой ситуации в мире из-за пандемии и раскрыл свою глобальную цель в карьере.

«Весь мир сейчас переживает один из тяжелейших моментов в истории – борется против вируса. Я хочу обратиться ко всем. Сохраняйте оптимизм и продолжайте бороться. Вместе мы победим. Для меня быть здесь само по себе бесценно. Так что сегодняшний день – это победа на «Ролан Гаррос», одна из моих важнейших. 20 титулов и равенство с Роджером не то, о чём я сегодня буду думать. Перед матчем у меня были сомнения. Но уровень уверенности и игры по ходу турнира на самом деле повышался каждый день. Я не был уверен в себе перед матчем, потому что против Новака нельзя быть слишком уверенным в себе. Но у меня был положительный настрой, что я могу провести хороший матч.

Конечно, я сыграл на потрясающем уровне. Два с половиной сета я играл очень здорово – иначе и не скажешь. Против Новака нельзя выигрывать с таким счётом без отличной игры. Да, я провёл очень хороший финал. Я выходил на самый высокий уровень, когда мне это было необходимо – и я этим горжусь. Мне удавалось хорошо адаптироваться. Я был положительно настроен в любых условиях, в которые попадал по ходу турнира. Думаю, для меня это одна из самых ценных побед на «Ролан Гаррос». Для меня это важный день, но я не дурак. В мире ситуация всё равно печальная. Конечно, я очень рад. Но не так сильно, как обычно. Потому что для большинства людей ситуация сейчас очень тяжёлая».

Если бы полтора месяца назад мне сказали, что я снова заберу этот трофей, я ответил бы, что в этом году будет слишком сложно. Но в спорте всё быстро меняется. Я сделал то, что нужно было сделать, команда меня поддержала. Они постоянно были рядом, помогали – особенно в сложные дни. Тяжело работать, когда нет чёткого расписания. И мне повезло, что вокруг меня собрались такие профессиональные и прекрасные люди, которые помогали мне в эти тяжёлые дни. Я никогда не скрывал, что хотел бы завершить карьеру с рекордом по победам на «ТБШ». В этом нет сомнений. Но, с другой стороны, я понимаю, что нужно просто идти своим путём. Я не буду думать о том, что Новак выиграл то-то, Роджер выиграл ещё что-то. Нельзя быть несчастным, потому что у соседа дом лучше, или яхта лучше, или телефон лучше. Нужно жить своей жизнью. Посмотрим, что будет, когда мы закончим карьеры. Мы же ещё играем», — заявил Надаль.

Джокович и Надаль во время своих пресс-конференций затронули тему побед на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» Надаль взял 20-й ТБШ, сравнявшись по этому показателю с тогдашним рекордсменом Роджером Федерером. У 33-летнего Джоковича на тот момент было 17 «Шлемов», он выглядел андердогом гонки.

Тем не менее в конечном счёте именно Новак должен стать историческим лидером. Вполне возможно, уже по итогам финала «РГ»-2023 с Руудом серб выиграет 23-й мэйджор, обойдя Надаля (22). Федерер завершил карьеру в прошлом году с 20 «Шлемами», Рафа свою коллекцию трофеев вряд ли увеличит. А вот Джокович вполне может замахнуться и на 25+ ТБШ. Сейчас сербу 36 лет. Он не испытывает серьёзных проблем со здоровьем и всё ещё играет увереннее представителей молодого поколения во главе с Карлосом Алькарасом.