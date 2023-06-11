Фанат попросил Новака Джоковича «не убивать Каспера Рууда» в финале «Ролан Гаррос»

Теннисный фанат с забавной просьбой обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Джокович подошёл к группе фанатов после тренировки, чтобы раздать автографы. «Пожалуйста, не убивай Каспера Рууда, хорошо?» — прокричал один из болельщиков. Джокович на эту фразу никак не отреагировал.

Сегодня, 11 июня, Джокович (3) попытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сразится с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (4). Их встреча начнётся приблизительно в 15:40 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.