Джокович появился в куртке с числом 23 на церемонии награждения «Ролан Гаррос»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович появился в специальной куртке с числом «23» на церемонии награждения после победы в финале «Ролан Гаррос». В завершившемся финальном матче французского мэйджора Джокович (3) в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда (4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос». Отдельно стоит отметить, что Джокович стал самым возрастным победителем в истории Открытого чемпионата Франции.