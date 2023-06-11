Джокович — Рууду: ты один из лучших людей в туре

Сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу своего соперника Каспера Рууда, которого он обыграл в финале «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
«Каспер, спасибо за добрые слова, я ценю это. Говорю это не потому, что ты стоишь рядом, а потому, что ты один из лучших людей в туре. Все тебя любят и уважают, и это совершенно заслуженно.
Я хотел начать именно с этого, потому что в сегодняшнем мире важно знать, что у кого-то есть настоящие человеческие ценности. Все в твоей команде – тренеры, семья, отец — все были очень милы со мной и всеми остальными. Вы заслуживаете за это большого уважения».
«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».
- 11 июня 2023
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