Рууд: может в будущем мне попадутся более обыгрываемые игроки в финале ТБШ

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался по поводу своего поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

«В трёх финалах я играл против Рафы, который шёл за 22-м, против Карлоса, который в Нью Йорке был в огне, и против Новака, который шёл на 23-й.

Я не могу оправдываться, но посмотрим, что будет в будущем, может мне попадутся более обыгрываемые игроки. Титул ТБШ — моя самая большая мечта», — сказал Рууд после матча.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста: Джокович стал самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».