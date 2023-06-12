Новак Джокович: хочу выиграть Уимблдон и попытаться сотворить историю на US Open

Победитель «Ролан Гаррос» – 2023, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович высказался о планах на предстоящие турниры «Большого шлема».

«Хочу получить ещё один шанс в Нью-Йорке. Конечно, надо будет выиграть Уимблдон, что тоже непростая задача. Но мне придаёт уверенности, что я выиграл последние четыре Уимблдона. И если получится, хотелось бы ещё раз попытаться сотворить историю в Нью-Йорке. Пару лет назад я упустил историю в последнем матче с Медведевым», — сказал Джокович в эфире Tennis Channel.

Накануне, 11 июня, Джокович одержал победу в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Встреча завершилась со счётом 7:5 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба.