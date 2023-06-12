Сонего отдал только три гейма Берреттини на старте турнира в Штутгарте

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). На старте соревнований Сонего нанёс поражение посеянному седьмым соотечественнику Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Сонего трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Берреттини выполнил пять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.
Отметим, что Сонего впервые в карьере обыграл Берреттини. Ранее Маттео трижды оказывался сильнее Лоренцо в матчах турниров АТР и челленджеров.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Сонего поборется с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом и немцем Даниэлем Альтмайером.
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