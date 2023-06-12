Раонич — о возвращении на корт: ужасно нервничал, забыл, каково это — играть перед людьми

Финалист Уимблдона-2016, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал стартовую победу на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Милош провёл свой первый официальный матч с июля 2021 года. Всё это время канадец боролся с травмами.

В первом круге соревнований в Хертогенбосхе Раонич со счётом 6:3, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира, серба Миомира Кецмановича (5).

«Приятно вернуться после почти двух лет. Это был очень длинный перерыв. Надеюсь, что смогу пройти как можно дальше. Я полностью выложился, теперь посмотрим, к чему это приведёт.

Я целый год вообще не бил по мячу, а теперь играю перед людьми – ужасно нервничал. Уже забыл это ощущение. Если честно, возможно, мне было бы легче, если бы никто не смотрел. Но спасибо всем, кто пришёл», — сказал Раонич в интервью на корте.